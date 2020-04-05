شكرا لقرائتكم أحمد بلال: أزارو سيكون إضافة قوية للأهلى ولكن عليه استعادة الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن عودة وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء المعار حالياً إلى الاتفاق السعودي، ستكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.

أضاف بلال في تصريحات خاصة: ليس لدى الأهلي سوى ثنائي هجومي فقط هما مروان محسن وأليو بادجي، وحتى الآن مازلنا نستكشف بادجي لا نعلم هل هو مهاجم جيد أم لا، ووليد أزارو لاعب لديه سرعات ومهارة، ستكون عودته مفيدة للفريق.

واستطرد مهاجم الأهلي السابق: وليد أزارو ممكن بعد عودته والتعامل الجيد من المدير الفني والجمهورأن يتألق مع الفريق ولا يجب أن ننسى أنه كان هداف الدوري العام الموسم قبل الماضي، هو يحتاج فقط إلى استعادة الثقة من خلال ثقة فايلر والجماهير، وهذل سيجعل له تأثير إيجابي الفترة المقبلة.

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يقدم المغربي مستويات مميزة للغاية في فريقه الجديد، مما جعله يدخل حسابات العودة للأهلي في الصيف المقبل وعدم تجديد اعارته أو التفكير في بيعه نهائيا.

وضم الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مهاجمه المغربي وليد أزارو قادما على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، لنهاية الموسم الجارية، وجاء رحيل اللاعب عن الأهلي بعد ضم السنغالي أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي.

كان الأهلي تعاقد مع وليد أزارو صاحب الـ24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدوري بالموسم قبل الماضي ليتوج هدافا للمسابقة.

ومنذ انضمام أزارو إلى الأهلي في صيف 2017، شارك المغربي في 89 مباراة وسجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.