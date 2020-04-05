شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بكأس النخبة العربية فى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 5 أبريل 1998 توج الأهلى بقيادة مدربه الألمانى الجديد آنذاك راينر تسوبيل بكأس النخبة العربية للمرة الثانية على التوالى والتى أستضافها الافريقى التونسى فى الفترة من "1 ابريل حتى 5 أبريل 1998"، بمشاركة كل من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وحسم الاهلي اللقب بعد فوزه فى الجولة الختامية على حساب مولودية وهران الجزائرى باستاد المنزه بهدفين دون رد سجلهما فيليكس أبواجى فى الدقيقة "42" ، واضاف هادى خشبة من ضربة جزاء أحتسبها الدولى المغربى سعيد بلقولة الهدف الثاتى فى الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدلا من الضائع..

مثل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة المدير الفنى الألمانى راينر تسوبيل :

عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى "كابتن الفريق"،ياسر ريان، على ماهر، وفيليكس أبواجى، وشارك كل من محمد ثابت صاروخ بدلا من ياسر ريان فى شوط المباراة الثانى، وضمت القائمة المتوجة كلا من مصطفى كمال، حسام حسن، مجدى طلبة، أحمد كشرى، محمد شرف، أحمد نخلة، وغيرهم.

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وتوج النادي الأهلي ببطولة أبطال الكئوس العربية في نسختها عام 1995 والتي نظمها النادي الأهلي بالقاهرة

البطولة العربية للأندية أبطال الدوري 1996 كانت ثاني ألقاب النادي الأهلي في النسخة التي أقيمت بالقاهرة .

بطولة النخبة العربية ” السوبر ” في نسخة 1997 والتي أقيمت بالمغرب .

بطولة النخبة العربية ” السوبر ” في نسخة 1998 والتي أقيمت بالمغرب .