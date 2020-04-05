شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يرد على هجوم الزمالك بأغنية : سمعت كلامكو عنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق بأغنية "رضا البحراوى ..سمعت كلامكو عنى.." للرد على التصريحات التى هاجمته فى الفترة الأخيرة وتحديدا من مسئولي نادي الزمالك، بعد تصريحاته عن حزنه على الفترة التى قضاها داخل القلعة البيضاء.

ونشر عصام الحضري فيديو بكلمات الاغنية عبر حسابه على تطبيق "تيك توك " ، وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت ظهور عصام الحضرى فى لقاء تليفزيونى، وأثار اللاعب الجدل بعد التصريحات التى خرج بها، والتى يمكن أن تسمى "قذائف" فى ظل توقيتها ، والتصريحات هى..

1- لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

2- ابتعدت عن إكرامى والشناوى بسبب السحر

3- زكى عبد الفتاح وبوب برادلى فضحوا المنتخب ولم يكونوا يستحقوا أن يتولوا تدريب المنتخب

4- بكيت بعد علمى أننى الحارس الثالث فى أمم أفريقيا بالجابون

5- قلت لأحمد ناجى "إنت مالك" عندما قال لى "فك بوزك"

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6- قلت لأبو ريدة : مصلحة مصر إنى ألعب لأن إكرامى والشناوى مش هيقدروا يتحملوا الضغط، وحراس المرمى مش بيحبوا بعض.

7- أزمات ومشاكل حراس المرمى من أيام البطل وشوبير وإكرامى الكبير

8- فى الملعب مبحبش غير نفسى

9- روحت الأهلى على شوبير والحمد لله بطل وتوليت حراسة المرمى من بعده وأصبحت رقم واحد فى مصر.

10- مفيش حد يقدر يقعدنى غير ربنا.. ومحمد الشناوى كان موجود معايا قبل انضمامه للأهلى وكان ترتيبه الرابع، وعندما جاء الأهلى لم يكن فى الصورة

كان عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق كشف عن حقيقة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية قائلا : " ليه لا .. نفكر"، وأكد أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا "هفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وسأدرس الأمر".

وأحال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإعلامي أحمد جمال إلى التحقيق بسبب دفاعه عن عصام الحضرى حارس الفريق الأسبق، وأكد مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة الزمالك أنه مرفوض الدفاع عن عصام الحضرى لأنه طيلة 9 سنوات يقوم الحضري بالهجوم على الزمالك في جميع القنوات التي ظهر بها.

وأضاف مرتضى منصور أن الحضرى لو رأى أنه أخطأ في إساءته للزمالك عليه الخروج والاعتذار لجماهير النادي التي رحبت به وقت انضمامه فليس معقولا أن تقوم قناة النادى بالدفاع عن لاعب أساء للقلعة البيضاء.