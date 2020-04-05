شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو جمال يستعرض مشهدا من فيلم رمضان أبو العلمين حمودة على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، فيديو جديدا على تطبيق "تيك توك"، الذي بات وسيلة نجوم الكرة للتغلب على ملل البقاء في المنزل في ظل توقف النشط الرياضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر عمرو جمال فيديو عبر حساابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائه مشهدا من فيلم رمضان أبو العلمين حمودة، بطولة الفنان محمد هنيدي.

من ناحية أخرى، يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق ، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه .

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وحرص محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش على اجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الاجانب المتواجدين فى القاهرة للإطمئنان عليهم وعلى أسرهم خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى فى ظل توقف النشاط الكروى ، مطالباً إياهم بتنفيذ البرامج التدريبية التى أرسلها لهم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى واتساب للحفاظ على لياقتهم البدنية حال عودة النشاط فى أى توقيت.

وحذر عبد الحميد بسيوني لاعبيه من زيادة الوزن خلال فترة التوقف الحالية ، خوفا علي لياقتهم البدنية مع عودة النشاط الكروي مرة أخري مطالبا إياهم باتباع أنظمة غذائية متوازنة .

وحرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على إحضار الأفراد المخصصين للتطهير والتعقيم للقيام بتطهيرغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادى، وكذلك غرف الأجهزة الإدارية خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، كما طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.