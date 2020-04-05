شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طاهر طاهر ممنوع من القطبين بسبب الحلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مجلس إدارة نادى المقاولون يرفض رحيل طاهر محمد طاهر لاعب نادى ذئاب الجبل إلى أى من القطبين سواء الأهلى أو الزمالك، وتسعى إدارة نادى المقاولون لتسويق اللاعب أوروبيا.

وأكد محمد عادل، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، أنه لا توجد اتصالات بين طاهر محمد طاهر وأندية الأهلى والزمالك.

وأضاف محمد عادل، فى تصريحات صحفية، أن وكلاء اللاعبين ينتشرون حالياً لمحاولة نقل اللاعب لأى نادٍ وهم سبب خراب الكرة المصرية بالكامل.

وأشار محمد عادل إلى أن المقاولون يسعى حاليًا لتسويق اللاعب أوروبيا من خلال عرض السيديهات الخاصة به مع وكلاء أوروبياً، وهو أمر لا يتوقف على اللاعب نفسه بل على عدد من اللاعبين، أمثال يوسف الجوهرى وآخرين فى خط الوسط والدفاع يصل عددهم إلى 5 لاعبين، وطالب محمد عادل بضرورة إيجاد خط اتصال بين الأندية واللجنة الخماسية لدراسة الموقف الحالي.

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وكثرت الأنباء فى الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، دائرة اهتمامات النادى الأهلى لتعويض رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى الذى تنتهى إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم المقاولون فى الصور التالية :