شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على "أبطال العائلات الكروية" على تيك توك في العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، مشاهير الكرة، إلى دخول عالم "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث يقوم النجوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع أسرتهم ، وتصدر المشهد في العائلات الكروية على تيك توك النص الحلو في حياة النجوم سواء زوجاتهم أو خطيباتهم أو حتى بناتهم وهو مانستعرضه في السطور التالية ..

*رمضان صبحى وزوجته حبيبة إكرامى

دشن رمضان صبحى نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم برقصة لاقت اعجاب الكثيرون

*مصطفى محمد وخطيبته

وعلى غرار رمضان صبحى قام مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك والمنتخب الأولمبى أيضًا، بنشر مقطع فيديو على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الرقص مع خطيبته على تطبيق "تيك توك"، حيث يواصل اللاعب خوض تدريباته فى معسكره الانفرادي بالغردقة، حيث يخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى.

*ال ياسر ريان على تيك توك

وانضمت عائلة ياسر ريان، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إلى قائمة التيك توك، وهو تطبيق ترفيهى اتجه إليه نجوم الكرة المصرية مؤخراً بحثاً عن وسيلة للتسلية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا.

وقامت عائلة ريان المكوّنة من ياسر ريان نجم الأهلى السابق ونجله أحمد ريان مهاجم الجونة ومنتخب مصر الأولمبى وإيهاب ريان لاعب الترسانة، وباقى أبنائه بتطبيق "التيك توك" على غرار إعلان لأحد المنتجات الغذائية.

*أحمد ناجى وبنته ندى

داعب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، ابنته فى فيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتسلية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، قائلا "أحبك يا عشوائى أنت".

Advertisements

*أحمد عيد عبد الملك وبناته

وعلى حساب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق تقمصت بناته دور البطولة على تيك توك حيث ظهر اللاعب برفقتهم في أكثر من فيديو نال اعجاب الجماهير ، حيث نشر فيديو لأغنية شهيرة على تيك توك، وهى "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندى، وهو يغنيها.

كذلك قدم فيديوهات مع ابنته، وفيديو آخر يؤكد فيه أن هذا الحساب، هو الحساب الرسمى له على موقع "تيك توك".

*حسين الشحات وأولاده

انضم حسين الشحات، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا، "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

*محمد زيدان ونجله

انضم محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، لتطبيق "تيك توك" ، ونشر زيدان فيديو على حسابه الجديد أثناء تعليمه لنجله مهارات لعب كرة القدم