شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..أحدث وسائل كهربا للتدريب فى "المنزل" استعداداً لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم نجم الاهلى عبر ستورى انستجرام أخر تدريباته فى منزله استعداداً لعودة النشاط الكروى ، وفى وقت سابق اعتمد كهربا على التدريب على السلالم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب وباء كورونا.

وتتطلع إدارة الزمالك لفحص رد الأهلى على الشكوى المقدمة ضد النادى الأحمر فى الاتحاد الدولى إلى جانب انتظار رد اللاعب على شكواه، والذى تحدد له يوم 12 أبريل، وذلك لتجهيز ردًا حول النقاط المختلفة التى جاءت فى رد الأهلى حول القضية أو التى سترد فى خطاب اللاعب المقرر إرساله إلى الفيفا وذلك من أجل ضمان حق قلعة ميت عقبة فى تلك القضية التى أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن الأبيض سيحصل على كفة حقوقه من خلالها.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى، بعدما كان قد حدد له الثانى من أبريل المقبل، موعدًا للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

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وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.