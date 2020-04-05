شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان وشقيقته يرقصان على طريقة رمضان صبحي وحبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى الجونة، إلى قائمة الراقصون على تيك توك، وهو التحدي الذي بدأه رمضان صبحي مع زوجته حبيبة إكرامي

ونشر أحمد ياسر فيديو مع شقيقته، خلال رقصهم سوياً، في محاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى موقف أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار للجونة لنهاية الموسم الجارى، بعدما طالب البعض بإعادة المهاجم الشاب لتدعيم هجوم الأحمر الصيف المقبل.

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ويُقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة مع الجونة، وساهم فى بعض انتصارات فريقه قبل توقف النشاط الرياضى مؤخراً على خلفية انتشار فيروس كورونا الذى ضرب العالم كله.

وتحسم لجنة التخطيط مصير المُعارين من الأهلى لأندية أخرى، وفى مقدمتهم اللاعبون الذين يُقدمون عروضا جيدة مع أنديتهم، أمثال أحمد ياسر ريان الذى يُطالب البعض بإعادته للقلعة الحمراء فى ظل مُعاناة الهجوم الأحمر من عدم التوفيق، خاصة أن مهاجم الجونة استفاد كثيراً من تجربة الإعارة للنادى الساحلى واكتسب خبرات بات تؤهله لقيادة هجوم كبير كالأهلي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، تناقش حالياً عدة ملفات كروية خاصة بالقلعة الحمراء بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الحالية التى يحاول الجهاز الفنى استغلالها فى حسم مثل هذه الملفات المهمة.