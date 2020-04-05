متعب: أعتذر لمن قالوا لي "كنت عالة".. والبعض يصطاد في الماء العكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أبدى عماد متعب مهاجم الأهلى الأسبق حزنه الشديد واندهاشه من حملة الهجوم التى طالته خلال الفترة الماضية بسبب رأيه فى أزمة تجديد حسام عاشور وأحمد فتحي.

وخلال مداخلة تليفونية عبر شاشة أون تايم سبورتس، قال متعب: "تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ، البعض يحاول الصيد في الماء العكر".

وأضاف: "البعض يحاول تشويه صورتي خلال الفترة الأخيرة، البعض يشكك في انتمائي للنادي، على ما دار 23 سنة مع الأهلي أعتقد أنني لم أقصر للحظة واحدة".

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وتابع: "الأهلي له فضل عليا من رأسي لرجلي، الفضل للأهلي بعد ربنا في كل ما حققته ووصلت له".

وواصل: "بعض جماهير الأهلي قالت لي كنت عالة على الفريق من 2014 لحد ما اعتزلت، تأثرت جدا من هذا الكلام، ومع ذلك باعتذرلهم لو كنت في يوم تقيل على الفريق".

وأتم متعب قائلا: "لا يهمني غير جمهور الأهلي والنادي فقط".