"الأندية لن تجبر".. حازم إمام يُعلق على قرار تخفيض أجور اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن اللاعبين سيقوموا بمبادرة من أجل تخفيض عقودهم في ظل توقف نشاط الدوري في الفترة الحالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" :"اللاعبون يحصلوا على رواتب كبيرة جدًا خاصة في أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وتابع :"أعتقد أن اللاعبين سيقوموا بمبادرة من أجل تخفيض عقودهم في ظل عدم وجود موارد مالية في الفترة الحالية".

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وأكمل :"من الممكن أن يكون القرار الأقرب إلغاء نسبة 25% وهيّ بند المشاركة لكل لاعب لأن هذا حدث من قبل".

وأنهى :"اتحاد الكرة لا يستطيع إجبار الأندية على تخفيض عقود لاعبيها، لذا القرار سيكون من اللاعبين أنفسهم".

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري متوقفة حاليًا بعد قرار اتحاد الكرة المصري بإيقاف المسابقات المحلية مؤقتًا بسبب فيروس كورونا.