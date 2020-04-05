شوبير: بيراميدز يفاوض هدف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية "تويتر" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"مفاجأة بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي".
ويُعد حجازي أحد أهم أهداف الأهلي لتدعيم دفاعه في الفترة المقبلة حيث سبق وأن ارتبط المدافع الدولي بالعودة للقلعة الحمراء.
الفترة الماضية شهدت ارتباط بيراميدز بأكثر من لاعب بارز يُعد من أهمهم ثنائي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي في ظل نهاية عقودهما مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري مما يحق لهم الرحيل مجانًا.
صاحب الـ29 عامًا لعب في صفوف الأهلي في عام 2015 قبل أن يرحل إلى ويست بروميتش في 2017.
جدير بالذكر أن حجازي بدأ مسيرته مع الإسماعيلي عام 2009 ليرحل إلا فيورنتينا الإيطالي في 2012.
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