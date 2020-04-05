"شرط وحيد".. أحمد الشناوي يكشف موقفه من خلافة الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن هناك شرط وحيد لتولي مسئولية لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
الشناوي قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الأحد :"ملتزم حاليًا بعقد مع أحد القنوات الفضائية ولابد الحصول على موافقتهم".
وتابع :"إذا القناة وافقت على عملي في اتحاد الكرة سأقبل المهمة، لكن مسئوليتي ستكون مؤقتة حتى نهاية الموسم لأن أعتقد الدوري سيستكمل".
وعن أول خطواته إذا تولى لجنة الحكام في اتحاد الكرة، قال :"سأجتمع مع الحكام، وإعادة ترتيب البيت من جديد خاصة في مسألة سفر الحكام لمسافات طويلة ولابد من وضع قواعد ثابتة لتطبيقها".
وكان جمال الغندور اعتذر عن استكمال مهمته مؤخرًا في إدارة لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم لكن حتى الآن لم يُحدد بديله.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر في وقت سابق تعليق المسابقات المحلية بصورة مؤقتة بسبب اجتياح فيروس كورونا في العالم.
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