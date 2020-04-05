المقابل المادى يصطدم بأحلام رونالدو فى العودة إلى الريال

أكد تقرير صحفى إيطالى أن البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، قد يعود إلى ريال مدريد فى الموسم المقبل.

وأوضح موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن أنباء العودة باتت تطارد كريستيانو مؤخرًا فى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ولا يعود الأمر إلى مجرد حضوره الكلاسيكو الأخير فى ملعب سانتياجو برنابيو.

واستعان الموقع الإيطالى بتصريح إيدو أجيرى صحفى الشيرنجيتو والصديق المقرب لكريستيانو، والذى قال إن أنباء عودة رونالدو إلى مدريد ليست مجرد اقتراحات.

وأشار إلى أن عودة كريستيانو إلى مدريد تتطلب الكثير من الأموال، بعدما أنفق يوفنتوس 100 مليون يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات و5 ملايين للفيفا.

وقال إنه فى 30 يونيو المقبل، ستبلغ قيمة

رونالدو 60 مليونًا فى الميزانية العمومية ليوفنتوس، كى يتجنب النادى الإيطالى أى خسائر فى رأس المال.

وأضاف أن يوفنتوس لا يمكنه القبول بهذا المبلغ، إذا تقدم به ريال مدريد، لا سيما وأن النادى الإيطالى لا يريد بيع كريستيانو.

وذكر الموقع أن معضلة الصفقة تظل اقتصادية، لأن من الصعب أن يقبل الريال أو أى فريق آخر، استثمار مبلغ ضخم من الأموال على لاعب يبلغ 35 عامًا، ويحصل على 31 مليون يورو صافى سنويًا.

وشدد على أن جزئية الراتب كانت السبب فى وجود أزمة بين رونالدو وفلورنتينو بيريز رئيس

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ريال مدريد، لكن العلاقة حاليًا بين الطرفين عادت مميزة.

كلام صورة: كريستيانو

.. و«نيمار» ينتظر وفاء برشلونة بوعده

قدم البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، دليل ولائه لناديه السابق برشلونة فى الصيف الماضي.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن مسؤولى برشلونة قدموا وعدًا لنيمار فى الصيف الماضى بضمه فى أغسطس أو خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير، لإنقاذه من باريس التى لا يحب الاستمرار فيها.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن نيمار رد على وعد برشلونة، بالموافقة على خفض الراتب الذى يتقاضاه فى باريس سان جيرمان.

كما وعد نيمار بإيقاف مقاضاته للنادى الكتالونى حول ما تبقى من مكافأة تجديد عقده الأخير مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار فى مقابل ذلك، طلب من مسؤولى برشلونة تعويضه ماليًا فى وقت لاحق، إذا قرر النادى تجديد عقده مرة أخرى، ورأى أنه يقدم أداء يستحق ذلك.