حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

كشف مسئولو الزمالك، حقيقة ما تردد عن دخول النادي في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي لضمه للفريق الصيف المقبل.

ويرى مسئولو الزمالك عدم احتياج الفريق لخدمات حجازى فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين فى خط الدفاع مثل محمود علاء ومحمود حمدى الونش الذين ساهموا بشكل كبير فى تتويج الفريق ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى بجانب وجود محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام، ولم يتم طرح اسم

حجازى خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لم يطلب دعم مركز المدافع، بجانب أن ملف الصفقات سيكون بعد جلسة بين كارتيرون ومجلس إدارة النادى وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، ولم تتم حتى الأن موعد الجلسة لتحديد ملف الصفقات فى الموسم الجديد بسبب انشغال المجلس بالأحداث الجارية فى البلاد بجانب توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا

من ناحيته أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بيانا أشاد خلاله بدور الحكومه المصرية فى مواجهة فيروس كورونا مناشدا المواطنين بالالتزام بالبقاء فى المنزل واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

و استنكر منصور التصرفات الفردية التى خرجت من الفنانة الكويتية حياة الفهد والنائبة صفاء الهاشم والإساءة لدولة مصر مناشدا المسئولين بدولة الكويت الشقيقة بالرد للتأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية.

كما طالب منصور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من شوه سمعة مصر ونشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل قائلا «هل هانت مصر لهذه الدرجة».