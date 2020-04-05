اتحاد الكرة: جميع المسابقات الكروية فى طريقها للإلغاء

أكد مسئولو اتحاد الكرة صعوبة استئناف بطولة الدورى الممتاز فى ظل الظروف الراهنة والتى يمر بها العالم، بعد تفشى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اجتماعا خلال أيام لمناقشة مصير جميع مسابقات كرة القدم فى ظل المؤشرات الحالية التى تؤكد استمرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر.

وشدد المصدر على أن جميع المسابقات وعلى رأسها

بطولة الدورى الممتاز فى طريقها للإلغاء، بسبب تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة وصعوبة عودة النشاط فى منتصف شهر أبريل الحالي.

وأضاف أن الاتحاد على تواصل دائم مع وزارة الشباب والرياضة والداخلية والصحة للاطلاع على جميع المستجدات فى الأزمة ووضع جميع السيناريوهات لمواجهتها، ولكن كل المؤشرات تؤكد استمرار تعليق

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النشاط الرياضى لفترة طويلة ولحين السيطرة على تفشى فيروس كورونا.

ووضعت اللجنة المؤقتة عدد من السيناريوهات حال إلغاء جميع المسابقات، خصوصًا بعد مطالبة عدد من الاندية إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وصعود أوائل المجموعات بالقسم الثانى للدورى وإقامة الدورى القادم من مجموعتين، والبحث عن مخرج فى أزمة تحديد بطل الدورى فى الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة قررت تعليق النشاط الكروى لمدة ١٥ يومًا مجدداً، عقب قرار فرض حظر التجوال فى البلاد لمواجهة تفشى فيروس كورونا نهاية الشهر الماضي.