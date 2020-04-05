نجم المنوفية الصاعد "محمد طارق": أعشق الجمباز وأتمني أن أمثل مصر عالميا

براعم واعدة ونجوم صاعدة نجمنا الموهوب محمد طارق بن قرية ينادون أشمون مموفية هو أحد شباب محافظة المنوفية الواعدين والذين تثرى بهم المحافظة العريقة والذي يبلغ من العمر 17 عاما عشق لعبة الجمباز وظل يمارسها بإتقان وطاف كل مراكز الشباب علي

مستوي أشمون وتدرب علي يد مدربين عظام حتي أتقنها وكل حلمه بأن يكون أحد نجوم تلك الرياضة التي تتميز بالليونة والرشاقة،فجانب دراسته في المدرسة الثانوية، مارس التدريب والسعي وراء شغفه فالتحق بأكاديمية التنين الأسود الدولية، وتتلمذ على يد المدرب" سعيد طراد".

يقول "محمد طارق" عن تلك الرياضة أنها رياضة عالمية وتتمتع بشعبية هائلة وهناك أبطال عالميون كانت تبهرني قفزاتهم وحركاتهم، فكنت أحاول تقليد تلك الحركات وصممت على اصقال موهبتي بالدراسة فالتحقت بالأكاديمية وأطمح للمزيد والدراسة حتى أحقق لبلادي الفوز وأصبح أحد أبطالها وامثلها في المحافل الدولية.