الاتحاد المصري يتقاعس عن مساعدة أندية الحرافيش في بيان مقزز!

تقاعس الاتحاد المصري عن مساعدة أندية الحرافيش، فرق دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الرابعة، في بيان مقزز، يطلب فيه التبرع لهم في ظل الظروف الصعبة التي تَمر بها البلاد من بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من المحافظات.

واكتفى الاتحاد المصري بفتح باب التبرع للاعبي تلك الأندية دون الكشف عن تقديم أية مساعدات من جانبه، رغم جنيه لمكاسب مالية ضخمة جراء المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا وتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

واعتمد الاتحاد المصري خلال بيان رسمي صدر عن مكتبه الإعلامي في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الأحد، على تعاون لاعبي أندية الدوري المصري الممتاز ممن يحصلون على رواتب متميزة من أندية أمثال “الأهلي والزمالك وبيراميدز وإنبي والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وطلائع الجيش والجونة وسموحة”، من أجل مساندة أندية الدرجات الدنيا.

وألمح الاتحاد المصري إلى أنه ينتظر دعمًا خاصًا من نجوم المنتخب المصري الأول خاصةً المحترفين منهم في الخارج، بل وذهب به الحال إلى طلب العون من جمهور اللعبة في مصر، دون التحدث عما ينوي تقديمه، في تنصل غريب من مسؤولياته!.

ومن المعروف أن الاتحاد المصري ربح أموالاً طائلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جراء مشاركة المنتخب الأول في كأس العالم 2018، بالإضافة إلى تحقيقه للكثير من الأرباح في كأس أمم أفريقيا 2019، خاصةً تلك المتعلقة بعوائد حقوق البث التلفزي.

وتوقفت مداخيل أندية دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الرابعة في مصر، ولم يعد باستطاعتهم تسديد رواتب لاعبيهم، الأمر الذي سيؤثر على مستقبل تلك الأندية بالسلب خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد يدفع بعضهم إن لم يكن معظمهم نحو تسريح اللاعبين.

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وتُعرف دوريات الدرجة الدنيا بين جماهير الكرة المصرية بـ “دوريات الحرافيش” بينما يُعرف دوري الدرجة الثانية بـ “دوري المظاليم”.

الاتحاد المصري يتقاعس عن مساعدة الحرافيش

قال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي “أطلق الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم والتي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة”.

وأضاف بيان الاتحاد المصري “توقف النشاط الكروي أدى إلى توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد خلال الساعات المقبلة إنشاء صندوق لهذا الغرض، مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له”.

وطلب الاتحاد في بيانه من نجوم كرة القدم المصرية وأندية القسم الممتاز والعاملين به وكل محبي الرياضة وكرة القدم، المساهمة في هذه المبادرة الخيرية.

وأوضح “سيوضع رقم الحساب البنكي أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين به ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية، ودعمهم في هذه الأزمة، داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبًا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها عشق الملايين (كرة القدم)”.

في سياق متصل، ترددت أنباء غير مؤكدة في بعض الصحف المصرية عن تبرع نجم الكرة المصرية وهداف نادي ليفربول “محمد صلاح” لوزارة الصحة المصرية بمبلغ مليون يورو، حوالي 20 مليون جنيهًا، من أجل التصدي لفيروس كورونا، لكن لا شيء رسمي حتى هذه اللحظة سواء من اللاعب أو وزارة الصحة.