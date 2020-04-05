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يلعب النجم الشاب الجزائري “زكريا نعيجي” (مواليد 19 يناير 1995) بين صفوف نادي بارادو الجزائري منذ عام 2016، واستطاع ان يُتوج بجائزة هداف الدوري الممتاز بعد قيادة فريقه للتواجد في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو أهداف زكريا نعيجي مع نادي بارادو.
كان نعيجي قد سجل 11 هدفا في أول موسم احترافي له ما بين 2016/2017 في الرابطة المحترفة الثانية، ورفع رصيده إلى 12 موسم 2017-18، الذي شهد صعود “الباك” إلى الرابطة الأولى.
ونجح زكريا نعيجي مهاجم نادي بارادو في تسجيل 20 هدفاُ من بين 38 هدف سجلهم فريقه خلال 30 مباراة بالدوري الجزائري موسم 2018-19، ليعلن عن نفسه كهداف قوي.
وجاءت جميع أهداف نعيجي مع بارادو في موسم 2018-19، من ألعاب متحركة، إذ لم يسجل أي هدف من ركلات جزاء، بعكس جميع منافسيه في قائمة هدافي البطولة الجزائرية الممتازة.
انتقل النعيجي الى بارادو قادما من أكاديمية الفريق “جون مارك قيّو”، ولعب في فئة أقل من 21 سنة، ثم غادر إلى اتحاد الحراش معارا في موسم 2015-16، قبل أن يعود إلى بارادو، وينقضي عقده مع الفريق في 2020.
ثم انتقل زكرياء نعيجي رسميا إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي، من نادي بارادو، حسب ما كشف عنه النادي البرتغالي، وانضم نعيجي إلى جيل فيسنتي على شكل إعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية شراء عقده نهائيا من بارادو، وحسب تقارير صحفية برتغالية فإن قيمة الصفقة بلغت 1.4 مليون يورو.
فيديو أهداف زكريا نعيجي مع نادي بارادو
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