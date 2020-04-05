الامارات | "كورونا" يصطاد طبيبا سودانيا في بريطانيا تكفل بصيانة نادي المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصطاد طبيبا سودانيا في بريطانيا تكفل بصيانة نادي المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف شقيق الطبيب السوداني الراحل، أمجد الحوراني الذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا خلال تأدية الواجب في الصفوف الأمامية في مستشفى "كووين برايتون" ببريطانيا إن شقيقه الراحل كان محباً لكرة القدم ودفعه حبه لأن يساهم في صيانة نادي المريخ السوداني.

وقال أمل الحوراني في حديثه لموقع "بي بي سي" اليوم الأحد إن شقيقه كان يتذكر دائما نشأته في السودان وقد كان فخورا جدا لكونه سودانياً وكان محبا لكرة القدم ويشجع فريق المريخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتكفل بطلاء ملعب الفريق في الخرطوم.

ولفتت وفاة الطبيبان أمجد الحوراني وعادل الطيار، البريطانيان من أصول سودانية الأنظار كونهما أول الأطباء الذين يموتون بسبب فيروس كورونا في بريطانيا ولم يكن الرجلان يعرفان بعضهما البعض، ربما لم يلتقيا أبدا، ولكن في الموت كان بينهما تطابقا غريبا.

ويروي التقرير أن الطبيبان تزوجا وأنجبا أطفالا، وأن الحوراني استقر مع اسرته الصغيرة في بورتون أبون ترينت أما الطيار فأقام مع اسرته الصغيرة في ايزلورث غربي العاصمة لندن وقد أصبحا أعمدة رئيسية في مجتمعاتهما، وحافظا على علاقتهما ببلدهما الأصلي، السودان الذي أحباه كلاهما.

وذكر التقرير أن أمجد كان محباً لأعمال الخير وتسلق جبال الهيمالايا في العام 2010 من أجل جمع الأموال لجهاز الأشعة المقطعية لمستشفى Queen's Hospital Burton، التي كان يعمل بها.

وأضاف التقرير أن صديق الراحل ويدعى ماتوندو كان يزور باستمرار منزل "أم أمجد" في بريستول وكانا يأكلان "الفول المدمس"، وحساء الفول التقليدي، وجبن الفيتا مع الفلفل.

ونشأ أمجد الحوارني في العام 1964 في السودان وهو الثاني بين ستة ذكور وكان والده طبيبا ثم هاجر إلى بريطانيا وعمره 11 عاما وفي العام 1975 انتقلت العائلة إلى تونتون، سومرست، قبل أن تستقر في بريستول بعد أربع سنوات.

ويقول شقيق أمجد الأصغر أمل: "كان أبي من بين أوائل الموجات القادمة من السودان في السبعينيات ولم نكن نعرف أي عائلات سودانية أخرى ترعرعت في بريطانيا وكنا نعيش فقط بين الإنجليز وشعرت وكأنها مغامرة كل شيء جديد ومختلف".

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كان الراحل أمجد لا ينفصل عن شقيقه الذي يكبره بعام واحد ويدعى أشرف، ويقول أمل عن هذه العلاقة: "كان بإمكانهما فعل أي شيء" لقد تمتعا بالذكاء وكانا متعددا المواهب لقد أحبا كرة القدم والتكنولوجيا تعلما كل شيء وأتقنا كل شيء."

ويتذكر أمل ضاحكا، أمجد كان يحب اقتناء الأشياء، "كان دائما يحضر هذه المجموعة من الأدوات التي اشتراها للتو، ويقول لي (انظر، لقد اشتريت جهاز العرض هذا الذي يمكن وضعه في الجيب، فلنشاهد فيلما!)".

درس كل من أمجد وأشرف الطب، مثل والدهما ثم وقعت مأساة للعائلة في العام 1992، حين توفي أشرف بسبب نوبة ربو، وعمره 29 عاما، يقول أمل عنها: "كان للمأساة تأثير عاطفي كبير على شقيقي أمجد لكنه أصبح صخرة العائلة فيما بعد حتى أن والدنا لقبه باسم أشرف تخليدا لذكرى شقيقه".

كان أمجد مفكرا فضوليا ومتحدثًا عظيما. يقول شقيقه أمل: "لقد كان واحدا من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معرفة موسوعية بكل شيء وكان أيضا من محبي سباقات سيارات الفورمولا 1 وكان عاشقا للسائق البرازيلي أيرتون سينا.

ويروي صديقه الدكتور سيمبا أوليفر ماتوندو: "كان أمجد كريما، ولا يعرف المكر التقينا معا في نفس الفصل بالجامعة، وقضيا سنوات الدراسة معا وكانا نتناول البيتزا ونشاهد أفلام الكونغ فو.

كانت والدته الراحل أمجد تعافت مؤخرا من نوبة التهاب رئوي، وفي أواخر فبراير وبعد الانتهاء من نوبة عمل طويلة، توجه إلى أمجد الحوراني إلى بريستول لرؤية والدته ولكنه شعر أمجد بتوعك في السيارة، غير أنه افترض أنه ربما كان منهكاً بسبب العمل.

وبحلول 4 مارس جرى إدخال الحوراني إلى مستشفى Burton's Queen's Hospital ووضعه زملاؤه على جهاز تنفس فيما تم نقله لاحقا إلى مستشفى جلينفيلد في ليستر، ووُضع على جهاز إعاشة ECMO أكثر تعقيدا، ليمده بالنفس وظل أمجد على هذا الجهاز يقاتل من أجل حياته نحو ثلاثة أسابيع.

كان أمجد الحوراني متمسكا بالحياة ولكن في 28 مارس، قرر الأطباء نزع أمجد من على جهاز الإعاشة وكان يرتدي ملابس واقية، وقد سمح لواحد من أشقاء الراحل بدخول غرفته، ليمسك بيده بينما كان الاخرون يشاهدون ما يجري من خلف النافذة.

وسيتم دفن أمجد في بريستول، بجانب والده، وحتى يكون قريبا من والدته لتزوره