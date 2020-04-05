شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع فايلر على تجديد العقد لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة مع رينيه فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني لرغبة رئيس النادي في حسم هذا الملف خلال توقف النشاط الرياضي في العالم كله على خلفية وباء "كورونا".

ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح في الفريق وأن كانت هناك عدة أمور بسيطة للغاية سيتم حسمها خلال الجلسة المرتقبة التي سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة ، وفي هذا الشأن أستقر مسئولو الاهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

Advertisements

وإستقرت إدارة الأهلي على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل ، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي خلال مفاوضات "جس النبض" التى تمت بينه وبين مسئولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية لكنه ينتظر التفاوض الرسمي من أجل الإتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد ، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.