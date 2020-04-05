شكرا لقرائتكم خبر عن التيك توك واليوتيوب والبلاى ستيشن تستحوذ على اهتمام اللاعبين في غياب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات فيروس كورونا المستجد، يشكل خطرًا كبيرًا يهدد كافة دول العالم، وعلى جميع الأنشطة المختلفة، بعدما تسبب هذا الفيروس في وفاة الالاف من الأشخاص ، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص،تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

ولجأ مشاهير الساحرة المستديرة لعدة طرق لمواجهة الحجر المنزلي وحنين العودة بمداعبة الكرة معشوقتهم الأولي والأخيرة.

*التيك توك

اتجه نجوم كرة القدم إلى تطبيق "التيك توك" لكسر حالة الملل التى يعيشونها جراء توقف الأنشطة الرياضية بالكامل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد والتخوف من انتشاره ، ومن أبرز هؤلاء رمضان صبحى وحسين الشحات وعمرو جمال وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد عيد عبد الملك ومحمد زيدان

تطبيق "تيك توك" يعد هو الأكثر انتشار الفترة الأخيرة لما يلاقيه من قبول وتفاعل من الجماهير حيث يكون قائم على تقلد شخصيات فنية بأصواتهم وهو ما يضفى حالة من المرح.

*قنوات اليوتيوب

فيما نالت قنوات اليوتيوب جانب من اهتمام مشاهير الكرة حيث أطلق حسين الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر قناة تحمل اسمه على اليوتيوب حيث نشر رسالة لمحبيه عبر انستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى قناته وهى أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى .

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حسين الشحات

*البلاى ستيشن

يقضي اغلب نجوم الكرة أوقاتهم في لعبة البلاي ستيشن في ظل قرار التجميد المفاجيء لكل دوريات العالم بشكل أصاب عشاق الساحرة المستديرة بصدمة قاسية لم تستوعبها العقول حتي الآن .

وشارك النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى محمد صلاح، لحظاته فى المنزل، لقتل الملل والتغلب على عزل المنزل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وانتشار فى بريطانيا، ببعض الألعاب مثل "البلاى ستيشن"، وأيضا باللعب مع قطته.

ونشر صلاح عبر "ستورى" انستجرام الخاص به، صورتين، أولهما وهو يلعب احدى ألعاب "البلاى ستيشن"، وتسمى crash، والصورة الأخرى وهو يلعب مع القط الخاص به









يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.