شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب مصير الدوري ويرفض التسرّع في قرار الإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب مسئولو الأهلي الأنباء التي تناثرت في الشارع الكروي حول تفكير اتحاد الكرة في إلغاء مسابقة الدوري على خلفية فيروس "كورونا" وهو ما يرفضه الأهلي تماماً خاصة وأن الرؤية مازالت غير واضحة في دوريات العالم كله فضلاً عن أن الأهلي يرى أنه من الممكن إستئناف بطولة الدوري في سبتمبر المقبل إذا ما تحسنت الأوضاع بشأن فيروس كورونا خاصة بعد تأجيل الاولمبياد عاماً.

ويرفض مسئولو الأهلي التسرّع في حسم مصير الدوري بإلغاؤه لاسيما وأن هذه الملفات الهامة لابد من دراستها جيداً لأن لها توابع كثيرة مثل عقود اللاعبين ومصيرها ورواتب المدربين والهابطين والصاعدين وعقود الرعاة والبث الفضائي وغيرها من الأمور المترتبة على قرار هام مثل قرار إلغاء الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي قمة الدوري قبل توقف المسابقة برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون المركزالثاني بـ33 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثالث بـ32 نقطة ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ، وهذا يعني أن الاهلي بات قوسين أو أدنى من حسم الةري حال إستئناف المسابقة.

على صعيد متصل ، رد مسئولو اتحاد الكرة على اقتراح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، لإستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقدم فايلر مقترحا لإنقاذ موسم الدورى من شبح الإلغاء حيث قال خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة بحيث يبقى اللاعبون في الفنادق تحت الرقابة".. وأضاف "أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأي قرار يصدره اتحاد الكرة وسط ازمة كورونا لا يعرف أحد ما سيحدث الفترة القادمة، ونتمنى استئناف المباريات لإسعاد الجماهير، وأتمنى أن تقام مباريات الدوري، أحترم ظروف البلد، وأتمنى ألا تطول المدة"..

وتابع "أرى أن مباراة واحدة معزولين في فندق، يدفعنا لاستمرار المباريات ويحافظ على سلامة اللاعبين، ونعيد الأمل والسلامة للجماهير، القرار لا يعود لي لذا أقبله، هذا رأيي، ليس لدي خيارات، لابد من قبول أي قرار لاتحاد الكرة".

وقال مسئولو اتحاد الكرة أن فكرة تجميع اللاعبين فى مكان واحد من الصعب تنفيذها فى هذا التوقيت فى ظل التعليمات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع أى تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن القرار النهائى بشأن الدورى سيتم تحديده بعد التواصل مع الجهات المعنية فى الدولة، وفى حالة الاتفاق على استئناف الدورى سيتم مناقشة كل المقترحات لعودته مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على سلامة اللاعبين.