الامارات | بالفيديو: الملاكم عيسى الدح يتحدى "كورونا" بناد رياضي صغير في منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الملاكم عيسى الدح يتحدى "كورونا" بناد رياضي صغير في منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى البطل الإماراتي في ملاكمة المحترفين، عيسى الدح، الظروف التي فرضها انتشار فيروس "كورونا COVID-19"، والبقاء في المنزل التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وذلك بإنشاء نادٍ رياضي في منزله بدبي، يهدف إلى الحفاظ على لياقته البدنية، وتعويض معسكره الخارجي الذي كان مقرراً في ولاية فلوريدا الأميركية خلال الفترة الحالية، ضمن استعداداته لمواجهة البطل المكسيكي دياز، في نزالٍ تم تأجيله بعدما كان من المفترض أقامته الشهر الجاري.

ودعا عيسى الدح من خلال شريط فيديو، الجمهور، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، بهدف الوقاية من عدوى انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وطالبهم بالبقاء في المنزل، لكن من دون أغفال ممارسة الرياضة بشكل يومي، والتي تعتبر مهماً للجميع في هذه الفترة، لما للرياضة من جوانب إيجابية في تعزيز اللياقة البدنية من جهة، ورفع مستويات الجهاز المناعي.

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وقال الدح في شريط الفيديو، إنه: "تماشيا مع توجهات الحكومة الهادفة إلى حماية المجتمع من خطر تفشي فيروس "كورونا"، قمنا بإطلاق "هاشتاغ" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "خلك في البيت_لكن استمر في الرياضة"، وذلك تشجيعاً للجمهور على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل إغلاق النوادي والصالات الرياضية والصحية على مستوى الدولة".

وأضاف: "في الوقت الذي يركز فيه خط دفاعنا الأول على عملهم، أرى بأن واجبنا الوطني، يحتم علينا مساعدتهم بالبقاء في المنزل، ولكن مع الاستمرار في التدريبات التي تتيح لنا مواصلة العمل على تحقيق الإنجازات، سواء من خلال مساعدة بعضنا البعض خلال هذه الفترة، أو من خلال تطوير وإعداد إنفسنا لما بعد "كورونا"، وكل بحسب تخصصه وإمكانياته".

والجدير ذكره، يعد عيسى الدح، أحد رموز رياضة الملاكمة على المستويين المحلي والعربي، ويسعى خلال الفترة الحالية، لمواصلة تحضيراته للعودة مجدداً لخوض المباريات، ويملك في مسيرته العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله في العام 2009 على لقب بطل الملاكمة عن وزن 69 كيلوغرام في بطولة المحترفين التي أقيمت حينها في إنجلترا بعد هزيمته للملاكم البريطاني دواننغ، بجانب حصده عام 2011 لقب بطل الملاكمة في "دبي الدولية" للمحترفين، بعدما استطاع التغلب على منافسه الملاكم الإسباني أغناري بيريز، واتبعت عام 2012 وفي ذات البطولة، بالفوز على الملاكم المكسيكي إنجل.