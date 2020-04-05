الامارات | إصابة لاعب بالدوري المصري بالرباط الصليبي في منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب بالدوري المصري بالرباط الصليبي في منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب نادي حرس الحدود مصطفى الزناري لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، أثناء تدربه في منزله.

وحسم موقع "فيلغول" قال مصطفى الزناري: "كنت أتدرب في منزلي وأقفز على قدم واحدة بشكل طبيعي، ولكن فجأة قدمي الثابتة لم تساعدني أثناء الوقوف".

وأضاف: "خضعت لأشعة رنين على ركبتي وأرسلت الأمر لأكثر من طبيب والكل أكد الإصابة".

وأوضح "تشخيص إصابتي عبارة عن قطع كامل في الرباط الصليبي، وكذلك قطع في الغضروف الهلالي".