الامارات | إصابة لاعب بالدوري المصري بالرباط الصليبي في منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب بالدوري المصري بالرباط الصليبي في منزله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب نادي حرس الحدود مصطفى الزناري لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، أثناء تدربه في منزله.
وحسم موقع "فيلغول" قال مصطفى الزناري: "كنت أتدرب في منزلي وأقفز على قدم واحدة بشكل طبيعي، ولكن فجأة قدمي الثابتة لم تساعدني أثناء الوقوف".
وأضاف: "خضعت لأشعة رنين على ركبتي وأرسلت الأمر لأكثر من طبيب والكل أكد الإصابة".
وأوضح "تشخيص إصابتي عبارة عن قطع كامل في الرباط الصليبي، وكذلك قطع في الغضروف الهلالي".
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