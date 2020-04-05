الامارات | وفاة حارس مرمى منتخب سورية السابق جراء إصابته بفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى منتخب سورية السابق جراء إصابته بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي حارس منتخب مرمى سورية السابق جوزيف شمعون، جراء إصابته بفيروس "كورونا COVID-19"، في السويد، عن عمر يناهز 64 عاماً.

وسلطت مواقع الأخبار السورية، الضوء على مسيرة الحارس السابق لـ "نسور قاسيون" جوزيف شمعون، المنحدر من مدينة القامشلي السورية، ومنها موقع "وكالة أوقات الشام الإخبارية" السوري، الذي أكد خبر دخول شمعون إلى المستشفى قبل أيام جراء إصابته بالفيروس التاجي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

ويعد شمعون أحد أبرز حراس المرمى في سورية، بعد أن لعب في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي، لكل من أندية الجهاد، ورميلان، والجيش، كما مثل المنتخب السوري في العديد من البطولات، منها نهايات الأمم الآسيوية التي استضافتها الكويت عام 1980.