أسباب رحيل اللاعب أحمد فتحي عن النادي الأهلي

قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللاعب أحمد فتحي بالكشف عن أهم أسباب رحيله عن النادي الأهلي وأكد أن السبب الأساسي في رحيله هو المدير الفني لكرة القدم السويسري رينيه فايلر، وأكد أنه لم يشاركه نهائياً في الفترة الأخيرة.

وأكد أيضاً على أنه لم يعد يشعر بالراحة النهائية أثناء تعامله مع فايلر ويفضل الرحيل عن النادي الأهلي بصورة نهائية، وأكد على أن فايلر يعتمد وبصورة كلية على اللاعبين صغار السن لذلك تقلصت مشاركاته في هذا الموسم، كما أنه يرغب في قيادة منتخب مصر القادم في كأس العالم لعام 2020 وأكد أن ذلك لن يحدث له ما فايلر ولن يحدث ذلك إلا بالمشاركة الأساسية.