شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على زيادة بدلات مراقبي المسابقات أسوة بالحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مراقبي المباريات بتعديل البدلات الخاصة بهم ، وزيادة البدلات في الفترة المقبلة عقب عودة النشاط الكروي.

طالب مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة زيادة بدلاتهم في مراقبة المباريات خاصة أنهم يحصلون على 400 جنيه في الدوري الممتاز و 300 جنيه في القسم الثاني و 150 إلى 200 جنيه في القسم الثالث ، و المساواة مع مراقبي الحكام.

دخل عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام السابق دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

انهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاعتمادات المالية الخاصة بالحكام لاشهر 9 و 10 و 11 من العام المنقضي وسيتم صرفها خلال ساعات لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث .

قدمت لجنة الحكام السابقة باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور تقرير بالأرقام عن الفترة التي تواجدت فيها اللجنة في سبتمبر ٢٠١٩ حتي مارس الجاري، حيث نظمت اللجنة معسكرات لجميع حكام الدوري والكرة الشاطئية والحماسية و حكام تقنية الفيديو var .

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وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار علي ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لاسباب اخري.

اكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.