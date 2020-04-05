شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات محاولات الأهلي لتدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل جهود إدارة النادي الاهلي لتدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي وعدم تجديد عقده حيث طلب السويسري رينيه فايلر تقريراً عن جميع اللاعبين المُرشحين لتدعيم هذا المركز سواء كانوا من قطاع الناشئين أو من المُعارين لأندية أخرى وتحديداً كريم يحيى المُعار لسموحة وباسم علي المُعار للجونة أو من لاعبي الأندية الأخرى.

ويأتي في مقدمة اللاعبين المُرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى في الاهلي ، باهر المحمدي ( الإسماعيلي) ورجب بكار (بيراميدز) ، كريم العراقى (المصرى) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز فيما تم رفض الثنائي الأجنبي أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والتونسي وجدة كشريدة لاعب النجم الساحلي لرفض الأهلي في ضم ظهير أيمن أجنبي مُفضلاّ أن يكون تدعيم هذا المركز من الدوري المحلي ،ويرغب فايلر في دراسة هؤلاء اللاعبين جيداً من أجل إختيار الأفضل للتعاقد معه.

ومن المقرر أن يتلقي فايلر تقريراً شاملاً عن كل لاعب مُرشح لتدعيم الجبهة اليُمنى من خلال أرقام وإحصائيات ومعلومات كاملة عن كل لاعب من أجل إختبار الأفضل وضمّه للقلعة الحمراء الصيف المقبل.

على صعيد متصل ، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن رينيه فايلر رفض فكرة تجميد أحمد فحى ظهير أيمن الفريق بعد تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ورفض التجديد.

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أضاف شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" أن فايلر أكد للمقربين منه أن أحمد فتحى من اللاعبين الأساسيين بفريقه وسيستفيد من وجوده حتى أخر لحظة فى تعاقده مع الأهلى، رافضًا فكرة تجميد اللاعب فى المباريات المتبقة من مسابقة الدورى بعد اتخاذ اللاعب قرارًا بالرحيل.