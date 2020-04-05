شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد إعارة سيسيه ورفعت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، خلال الفترة المقبلة، عددًا من الملفات مع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى، وأبرزها موقف لاعبى الفريق المعارين من نادى الزمالك الإيفوارى، رزاق سيسيه، وأحمد رفعت، فى ظل العروض التى وصلت للأول تحديدًا مؤخرًا والتى تراوحت بين 5 و10 ملايين جنيه، وهى مبالغ أعلى من إمكانيات نادى الاتحاد فى الوقت الراهن، على الرغم من ترحيب الثنائى بالتجديد مع الاتحاد.

فى الوقت ذاته، يبحث رئيس النادى مع المدير الفنى للفريق موقف لاعبى الفريق المعارين محمد ناجى جدو، المعار إلى طنطا، وكذلك إيمانويل بناهينى، المعار لنادى الكوكب السعودى، بالإضافة إلى موقف عدد من لاعبى الفريق فى ظل عدم استفادة النادى من جهودهم، سواء بالاستغناء عن خدماتهم عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، أمثال أيمن غباشى وويلسون أكاكبو ومروان النجار ومحمود شعبان. وبات فى حكم المؤكد أن يطلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، مهاجمين أفارقة بناء على السيديهات الخاصة بهم، فى ظل إمكانية رحيل إيمانويل بناهينى ورزاق سيسيه، وكذلك أحمد رفعت ومحمد ناجى «جدو».