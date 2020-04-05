شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينفي مفاوضات الأهلي مع «يحيى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى كريم يحيى، الظهير الأيمن للفريق الأول بنادى سموحة، المعار من صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وجود أى اتصالات من جانب إدارة الأهلى بشأن عودته مرة أخرى للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض العجز الذى تعانى منه الجبهة اليمنى فى الأهلى بعد رحيل أحمد فتحى رسميًا عن الفريق.

وأعرب عن أمنيته فى العودة للأهلى، لاسيما أنه شارك فى أغلب المباريات مع سموحة منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. تابع كريم يحيى: «اكتسبت بشهادة كل الخبراء خبرات تساعدنى على الظهور بشكل جيد مع الفريق الأول إذا كانت هناك رغبة فى عودتى»، وأكمل: «إعارتى مع سموحة تنتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد أن كان عقد الإعارة مدته موسم ونصف الموسم». وأكد أن النادى الأهلى تحدث معه فى بداية الموسم الحالى من أجل إبرام عقود جديدة وإلغاء العقد الحالى الذى تتبقى فيه ثلاثة مواسم ونصف الموسم».