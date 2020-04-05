شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغنى : الأهلي أخطأ مع أحمد فتحى ولو بيراميدز مش موجود كان جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية أنه مندهش من رسد إدارة النادي الأهلي مبلغ 12 مليون جنيه لأحمد فتحي في هذا السن، وكان لابد من تدخل محمود الخطيب رئيس النادي في هذا الشأن وعدم تقديم مثل هذه المبالغ في اللاعبين الكُبار هذا يُعد تدمير للكرة في السنوات القادمة .
وأكمل إذا إستمر الأمر على ذلك لابد من تخصيص الأندية في المستقبل حتى لا يكون هُناك فرق كبير بين الأندية وبعضها في الصفقات الكبيرة .
وكشف مجدي عبد الغني أن إحمد فتحي كان سيجدد عقده مع النادي الأهلي في حالة عدم وجود نادي بيراميدز، مؤكدا أن الأخير هو سبب رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء هذا الموسم بسبب العرض الضخم المُقدم له خاصة وأنه لمدة ثلاث مواسم ويختلف عن عرض الأهلي بفارق موسم آخر.
وأكد مجدي عبد الغني أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، ليست محترفة فى التعامل مع ملف المفاوضات مع اللاعبين.
وكشف مجدي عبد الغني أن سوء إدارة ملف التعاقدات بالنادي الأهلي سبب رئيسي في رحيل اللاعبين عن القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن كل تفصيله تحدث داخل الغرف المغلقة تخرج للإعلام وهذا لا يحدث نهائي في النادي الأهلي على مدار تاريخه .
وأضاف أن لجنة التخطيط لا تملك أي إحترافية في التعامل مع النجوم الكُبار في الأهلي خاصة وأن تاريخ القلعة الحمراء في ملف التجديد كان يُدار بإحترافيه .
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