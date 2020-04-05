مجدي عبد الغنى : الأهلي أخطأ مع أحمد فتحى ولو بيراميدز مش موجود كان جدد

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي الأسبق، أن إدارة القلعة الحمراء، أخطأت في التعامل مع أحمد فتحي لاعب الفريق، بتقديم عرض مادي كبير وضخم للاعب في سن الـ35 من عمره .

وأكد عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية أنه مندهش من رسد إدارة النادي الأهلي مبلغ 12 مليون جنيه لأحمد فتحي في هذا السن، وكان لابد من تدخل محمود الخطيب رئيس النادي في هذا الشأن وعدم تقديم مثل هذه المبالغ في اللاعبين الكُبار هذا يُعد تدمير للكرة في السنوات القادمة .

وأكمل إذا إستمر الأمر على ذلك لابد من تخصيص الأندية في المستقبل حتى لا يكون هُناك فرق كبير بين الأندية وبعضها في الصفقات الكبيرة .

وكشف مجدي عبد الغني أن إحمد فتحي كان سيجدد عقده مع النادي الأهلي في حالة عدم وجود نادي بيراميدز، مؤكدا أن الأخير هو سبب رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء هذا الموسم بسبب العرض الضخم المُقدم له خاصة وأنه لمدة ثلاث مواسم ويختلف عن عرض الأهلي بفارق موسم آخر.

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