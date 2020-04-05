شكرا لقرائتكم سيد يوسف : أتخانقت مع زميلي فى الترسانة لما ضرب إسماعيل أخويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سيد يوسف لاعب الترسانة السابق وشقيق الراحل ابراهيم يوسف وإسماعيل يوسف نجمي الزمالك السابقين أنه لم يحصل على فرصة تدريب الفريق الأول بالشواكيش لظروف مجهولة، والعمل في الأندية يحتاج مرافقة مجالس الإدارة وهذا يخالف شخصيتي.

قال سيد يوسف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، أن حنفي بسطان نجم الزمالك السابق توسط لدى محمود أبو رجيلة مدرب الفريق الأبيض وقتها ولكن الأخير رفض، وكنت قريبا من الانتقال إلى المقاولون ولكن فشلت المفاوضات لانضم إلى الترسانة واستمر معه 8 سنوات حققنا خلالها لقب كأس مصر، وكما نحقق المركز الثالث بالدوري.

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كشف أنه دخل في مشادة مع زميله السابق بالترسانة الشهيد عامر عبد المقصود بعد تدخل الأخير العنيف ضد شقيقه اسماعيل يوسف خلال مباراة الزمالك والترسانة، وتوجه صوب لاعبي الشواكيش وقال لهم: "انتوا عايزني تبطلوه كورة".

شدد على أن الأخطاء الإدارية وراء تراجع نتائج فريق الترسانة وابتعاده عن وضعه الطبيعي في التواجد وسط الكبار، مشيرا إلى أن لجنة الكرة بالنادي ليس لها دور فعلي داخل فريق الشواكيش، وطالب الادارة بالتعاقد مع لاعبين أفارقة بدلا من التعاقد مع لاعبين غير قادرين على العطاء، وكذلك الاهتمام بقطاع الناشئين لإعادة هيبة الشواكيش الغائبة.