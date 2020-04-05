شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد يهاجم وليد سليمان : أنت لاعب محلي لا تستحق الملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".
وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شيء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".
كما أكد إبراهيم سعيد، أن أحمد فتحي، لاعب الأهلي سيخسر من الناحية الجماهيرية، لعدم تجديد عقده قائلا : "أحمد فتحي خسر جماهير الأهلى ولكنه لم يخسر من الناحية الفنية أو المادية وأتمني له التوفيق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف إبراهيم سعيد: "أسلوب مفاوضات الأهلي لم يكن فيه أى أحترافية على الإطلاق وفايلر لم يكن اتخذ قراره فى بقاء او رحيله".
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