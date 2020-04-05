شكرا لقرائتكم سيد يوسف: حسن فريد سيترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بقائمة أبوريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد يوسف، نجم نادي الترسانة السابق، أن الرئيس الأسبق للنادي حسن فريد، سيترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة.

وأضاف يوسف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسن فريد واجهة مميزة لنادي الترسانة والكرة المصرية وأعلم أنه سيترشح ضمن قائمة هاني أبوريدة على منصب نائب رئيس الجبلاية في الانتخابات المقبلة".