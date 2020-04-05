شكرا لقرائتكم حسين السيد: وجود 4 حراس فى الزمالك أمر صعب.. وعواد خرج نفسه من المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حسين السيد حارس الزمالك السابق، أن وجود 4 حراس مرمى في قائمة الزمالك سيكون أمرا صعب جدا خاصة على الحارس الرابع في الترتيب.

وأكد حارس الزمالك السابق في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أن وجود 4 حراس في القائمة أمر صعب جدا لأن مركز حارس المرمى لابد من التواجد تحت الثلاث خشبات، ولازم يخرج حارؤس للإعارة للمشاركة التي ستفيده وتفيد النادى".

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وأضاف حسين السيد، "أن محمد أبو جبل الحارس رقم واحد في الزمالك حاليا وصعب جدا حد يقعده تانى على الدكة، وأن محمود جنش سيكون الحارس البديل له، وأتمنى أن يستطيع الجهاز الفني للزمالك عمل روتيشن بين الحارسين والتبديل بينهما في كل المباريات ليكونا جاهزين في أي وقت".

وعن محمد عواد، قال حارس الزمالك السابق: "إن محمد عواد هو من خرج نفسه من المنافسة بسبب أدائه مع الفريق، وهو حاليا الحارس الثالث، وأتمنى أن يشتغل على نفسه ليكون مستعدا لأى فرصة في المستقبل، مؤكدا أن الحارس الثالث سيكون له دور أيضا في حالة إصابة أي حارس".