شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا الأكبر في تاريخ برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوت مشجعو برشلونة على موقع «رانكر» لصالح الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا كأكبر لاعب مر على النادي في التاريخ، يليه مواطنه ليونيل ميسي، وحل في المركز الثالث البرازيلي رونالدينيو ثم الهولندي يوهان كرويف، وفي المركز الخامس إنييستا أكثر اللاعبين الإسبان حصداً للألقاب في تاريخ الليجا، يليه تشافي سادساً ثم بويول وفي المركز الثامن الظاهرة رونالدو، وحل بيكيه مدافع الفريق تاسعاً يليه سواريز في المركز العاشر ثم البرازيلي نيمار المنتقل لسان جيرمان في المركز ال 11. واحتل بقية المراكز ال 20 داني ألفيش وبوسكيتس وايتو وريفالدو ودافيد فيا ورونالد كومان وروماريو وستويشكوف وفالديز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مارادونا الأكبر في تاريخ برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.