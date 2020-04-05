لجنة المنتخبات تقرر مصير يوفانوفيتش اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

سيكون اجتماع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، برئاسة يوسف حسين السهلاوي حاسماً في تحديد بوصلة وهوية الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، خلال الفترة القادمة ما بين بقاء المدرب الحالي الصربي يوفانوفيتش، أو البحث عن مدرب جديد.

يدرك القائمون على اللجنة أن المدرب الصربي الذي حقق نجاحات ملموسة في تجربته السابقة مع النصر لم يحظَ بفرصة خوض أي مباراة رسمية أو حتى ودية خلال فترة عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

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وسيطلع المجتمعون على تقرير وما يتعلق بمستويات اللاعبين والأسماء التي رصدها وتقييم أدائها من أجل الانضمام إلى قائمة الأبيض.

وسيحدد المسؤولون مستقبل المدرب، خاصة في ظل مشهد ضبابي يخيم على أجواء اللعبة، وعالمياً ووسط غياب تام لتحديد موعد استئناف النشاط سواء محلياً أو حتى خارجياً. ولن يكون الشق المالي بعيداً عن حسابات رئيس اللجنة في ظل الأوضاع الصعبة والخسائر التي تتكبدها اللعبة على مستوى العالم، وهو ما أجبر أغلبية الفرق العالمية على تقليص رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، وهي الخطوة التي ستسير عليها فرقنا محلياً خلال القادم من الأيام.

واذا كان المدرب الصربي قد ضمن العقد الأول دون خوض أي مهمة عملياً، فإن التساؤل اليوم، أنه في حال تم الاتفاق على بقاء المدرب فهل سيكون العقد الجديد بنفس المواصفات السابقة، ومتى سيتم تحديد بداية تاريخ العقد الجديد؟.

على الجانب الآخر يبدو أن أسهم المدرب عبد العزيز العنبري الذي قاد الشارقة لنيل درع دوري الخليج العربي الموسم الماضي وكأس سوبر الخليج هذا الموسم باتت كبيرة ليكون في قائمة خيارات اللجنة للعمل كمدرب في المنتخبات الوطنية، وإن لم تتضح الرؤية حول ذلك بانتظار تحديد مصير الموسم الحالي، وموعد انتهاء علاقته مع «الملك».