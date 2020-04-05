شكرا لقرائتكم خبر عن برباتوف ينحاز لليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ،وإنه سيكون من غير المنصف بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب ألا تستكمل بقية مباريات الموسم الحالي بسبب كورونا.

ويحتاج ليفربول المنفرد بالصدارة بكل جدارة إلى 6 نقاط فقط من 9 مباريات لضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في 30 عاماً.

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