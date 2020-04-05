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برباتوف ينحاز لليفربول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن يستحق التتويج بلقب ،وإنه سيكون من غير المنصف بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب ألا تستكمل بقية مباريات الموسم الحالي بسبب .
ويحتاج ليفربول المنفرد بالصدارة بكل جدارة إلى 6 نقاط فقط من 9 مباريات لضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في 30 عاماً.

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