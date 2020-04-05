شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: وجود صلاح في أولمبياد طوكيو دفعة معنوية كبيرة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل رياض المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي أن الجهاز الفني لم يناقش حتى الآن أسماء اللاعبين الثلاثة المقرر أن ينضموا في أولمبياد طوكيو المقبلة. أضاف وائل رياض عبر فضائية أون تايم سبورت 2 ، أن الجهاز الفني حتى توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا لم يجتمع من أجل مناقشة الأسماء المرشحة للتواجد ببطولة أولمبياد طوكيو. Advertisements تابع وائل رياض أن تواجد نجم بحجم محمد صلاح مكسب لنا لما يمتلكه من قدرات فنية ومعنوية للاعبين الذين سيتواجدون وبالتأكيد تواجده بتشكيلة الفراعنة أمر إيجابي للغاية وسيعود بالنفع علينا في البطولة. وقال وائل رياض أن مشاركة الجيل الذي صنع الإنجاز بلقب أمم أفريقيا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيجابي للغاية خاصة وأنهم أصحاب الفرحة ولهم الحق في المشاركة طالما أن التأجيل جاء بسبب وباء عالمي يقتحم العالم.

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