شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: اللائحة "المسربة" غير نهائية وأدخلنا عليها تعديلات كثيرة اتحاد الكرة: اللائحة "المسربة" غير نهائية وأدخلنا عليها تعديلات كثيرة كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللائحة التي تم تسريبها مؤخرا في الإعلام، هي مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثر من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات في بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا. اتحاد الكرة يعلن إقامة أول دورة لمدربى حراس المرمى "لايف" غدا أعلن الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، عن انطلاق أول دورة تدريبية لمدربى حراس المرمى "لايف" فى الثامنة مساء غد الأحد، فى إطار خطة الادارة الفنية للجبلاية للتواصل مع المدربين دون تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا. هل يتم اللجوء للملاعب النائية لإستئناف الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد رد مسئولو اتحاد الكرة على اقتراح اللجوء إلى الملاعب النائية مثل برج العرب والسويس وأسوان والمكس، لإستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements اتحاد الكرة: لا دخل لنا بتخفيض أجور اللاعبين وتكون بشكل ودى مع أنديتهم كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الجبلاية لا تملك الحق فى مطالبة أو إجبار اللاعبين على تخفيض عقودهم مع أنديتهم بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا. الأهلي يرفض تجديد مفاوضات ضم علي جبر لضمه في الصيف رفضت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح تجديد التفاوض لضم علي جبر مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه يرفض ضم علي جبر لعدده اعتبارات أبرزها كبر سن اللاعب وراتبه المرتفع بالإضافة لتواجد عدد كبير من المدافعين في الفريق حالياً ومنهم أيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وهو العدد الذي لم يكن متوفراً عند التفاوض مع علي جبر في الموسم الماضي.

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