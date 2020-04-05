شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي : لم نتلقى عروض من الأهلي والزمالك لضم كشريدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أن اللاعب وجدي كشريدة نجم الفريق لم يتلقى اية عروض احترافية من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
تابع المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي أن العلاقات قوية مع النادي الأهلي بشأن التسوية المالية الخاصة باللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي والتي ستنتهي بجدولة قيمة انتقال اللاعب الدوري التونسي بعد هروبه من القلعة الحمراء.
وشهدت الساعات الماضية ظهور تقارير إعلامية عن دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات مع اللاعب كشريدة لتعويض العجز في مركزي المدافع الأيمن بالفريقين بعد هروب حمدي النقاز من القلعة البيضاء ورحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي : لم نتلقى عروض من الأهلي والزمالك لضم كشريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.