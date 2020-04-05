النجم الساحلي : لم نتلقى عروض من الأهلي والزمالك لضم كشريدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أن اللاعب وجدي كشريدة نجم الفريق لم يتلقى اية عروض احترافية من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. أضاف قيس عاشور خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2 ، أن اللاعب لم يتلقى اية عروض من أي فريق وأن النادي لم يحسم ما إذا كان سيقبل التنازل عن اللاعب أو أي لاعب آخر خاصة وأن النجم الساحلي لم يحسم موقفه من الدوري التونسي بسبب فيروس كورونا وهو ما وضعنا في حيرة سواء كان النادي سيشارك في بطولة أفريقيا الموسم القادم من عدمه وفقاً لترتيب البطولة الحالي. Advertisements تابع المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي أن العلاقات قوية مع النادي الأهلي بشأن التسوية المالية الخاصة باللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي والتي ستنتهي بجدولة قيمة انتقال اللاعب الدوري التونسي بعد هروبه من القلعة الحمراء. وشهدت الساعات الماضية ظهور تقارير إعلامية عن دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات مع اللاعب كشريدة لتعويض العجز في مركزي المدافع الأيمن بالفريقين بعد هروب حمدي النقاز من القلعة البيضاء ورحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

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