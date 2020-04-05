شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى سيف زاهر خلال أنه لم يخوض انتخابات اتحاد الكرة المصرى المقبلة المقرر لها شهر أغسطس المقبل .

وأضاف زاهر عبر قناة اون تايم اليوم انه لن يترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة مفضلا عمله الإعلامى .

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على فتح باب الترشح لإنتخابات الجبلاية المقبلة منتصف يوليو المقبل، حيث سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة أسبوع على أن تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.

من المقرر إن تقام انتخابات الجبلاية المقبلة، يوم 30 أغسطس المقبل فى حالة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الموعد المحدد من قبل اللجنة الخماسية.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 95 ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر.

بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.