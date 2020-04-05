شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي : لن نتعاقد مع مساكين أو حارس مرمى في الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي ملامح خطة ناديه الخاصة بالصفقات التي من المقرر ان يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال المصدر :"فايلر أكد أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد حتى بعد رحيل شريف اكرامي، في ظل وجود الحارس الأساسي محمد الشناوي وبديله علي لطفي ومن بعدهم الحارس الشاب مصطفي شوبير.
وأضاف المصدر أن فايلر أيضاً استبعد فكرة التعاقد مع مساكين جدد في ظل تواجد كلاً من أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة على أن يتم توظيف باهر المحمدي في مركز الظهير الأيمن حال النجاح في التعاقد معه.
وعلى صعيد أخر أكد رينيه فايلر انه في حالة تجديد تعاقده مع الأهلي في الموسم المقبل، فانه لن يغير أي فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح في العمل معهم ، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربا عاما وسامي قمصان مدرب مساعد، وأضاف فايلر انه يري ان الأهلي لا يحتاج لصفقات كثيرة في الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث انه راضي عن مستوي معظم اللاعبين ويري انهم قادرون علي تنفيذ أفكاره داخل الملعب.
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