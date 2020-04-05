المقاولون: طاهر محمد مش للأهلى أو الزمالك وتسويق اللاعب أوروبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه لا يوجد اية اتصالات بين طاهر محمد طاهر وأندية الأهلي والزمالك.

أضاف محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن وكلاء اللاعبين ينتشرون حالياً لمحاولة نقل اللاعب لأي نادي وهم سبب خراب الكرة المصرية بالكامل.

تابع محمد عادل أن المقالون يسعى حاليًا لتسويق اللاعب أوروبيا من خلال عرض السيديهات الخاصة به مع وكلاء أوروبياً وهو أمر لا يتوقف على اللاعب نفسه بل على عدد من اللاعبين أمثال يوسف الجوهري وآخرين في خط الوسط والدفاع يصل عددهم الى 5 لاعبين، وطالب محمد عادل بضرورة إيجاد خط اتصال بين الأندية واللجنة الخماسية لدراسة الموقف الحالي.

وكثرت الأنباء فى الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، دائرة اهتمامات النادى الأهلى لتعويض رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى الذى تنتهى إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى. Advertisements ولم تكن هذه المرة الأولى التى يفاوض فيها الأهلى طاهر، حيث سبق أن دخل الأهلى فى لضم طاهر فى الميركاتو الصيفى الماضى مع بداية الموسم. ويمتد عقد طاهر مع المقاولون لمدة ثلاث سنوات بدأت هذا الموسم، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاء، وجاء غياب طاهر بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمته أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب. واعتمد الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب فى الاطمئنان على لاعبى الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة التوقف. من جهته، قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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