شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 4 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 4 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعدل برنامج التدريب المنزلي للاعبين خلال توقف الدوري الأهلي يعدل برنامج التدريب المنزلي للاعبين خلال توقف الدوري عدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين. Advertisements الأهلي يرفض تجديد مفاوضات ضم علي جبر لضمه في الصيف رفضت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح تجديد التفاوض لضم علي جبر مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه يرفض ضم علي جبر لعدده اعتبارات أبرزها كبر سن اللاعب وراتبه المرتفع بالإضافة لتواجد عدد كبير من المدافعين في الفريق حالياً ومنهم أيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وهو العدد الذي لم يكن متوفراً عند التفاوض مع علي جبر في الموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 4 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.