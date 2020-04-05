مصيلحى: طلعت يوسف قام بتخفيض راتبه للنصف وننتظر موقف اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن هناك حالة تطوير وطفرة في صفوف زعيم الثغر، بدليل تواجده في المركز الخامس بجدول الدوري، متمنيا انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وأن يكلل المجهود المبذول من الحكومة وكل المسئولين بزوال الغمة، خاصة أن الجميع يمر بظروف صعبة خلال هذه المرحلة.
أردف: أنا حريص على استمرار صرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي، لأن هذه الرواتب هي مصدر رزقهم وهذه الرواتب الضعيفة لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن لاعبي الاتحاد السكندري حصلوا على 65% من قيمة عقودهم والتى تمثل المستحقات حتى نهاية مارس.
أكمل مصيلحى، لاعبو الاتحاد السكندري عليهم الوقوف بجوار النادي ومثلما وقف النادي معهم في فترات عليهم أن يقفوا بجوار ناديهم وهذه المبادرة لكل الأندية وليس الاتحاد فقط، مشددا على أن الموضوع يحتاج وقفة وأتمنى أن يستجيب الجميع لمبادرة طلعت يوسف ويسير على نهجه.
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