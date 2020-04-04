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كريستيانو رونالدو يقدم الدليل على فائدة الحجر الصحي

مخطئ من يعتقد أن الحجر الصحي ضار بصحة ونفسية الناس. نجم اليوفي أثبت ذلك، فحتى وإن توقفت المباريات إلى أن النجم البرتغالي يستفيد من البقاء في المنزل، والدليل على حسابه بإنستغرام.

معروف علىنجم ريال مدريد السابقسعيه الدائم للوصول إلى القمة. وحتى في زمن كورونا لم يتخلى كريستيانو رونالدو عن طموحه هذا. فهو وعلى ما يبدو استغل فترة توقف المباريات للرفع من قدراته الجسمانية.

المهاجم البالغ من العمر 35 عاما يمارس برنامجا تدريبيا لساعات طوال يشمل من جهة تمارينًا لتقوية العضلات، ومن جهة أخرى حصصًا تركز على حركات الأرجل حتى لا يفقد الأخير مهاراته في التعامل مع الكرة.

وبطبيعة الحال، يطلع معجبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعيعمّا يحدث داخل بيته أثناء الحجر الصحي، بما في ذلك نتائج التمارين اليومية التي يقوم بها. وقد نشر على موقع إنستغرام صورة له عاري الصدر، مبرزا عضلاته.

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ولا يريد كريستيانو رونالدو عبر ذلك إظهار قوة جسده فحسب، وإنما هي طريقته الخاصة على تشجيع الشباب في البقاء داخل البيوت احتراما للحجر الصحي، وحثّهم أثناء هذه الفترة على ممارسة الرياضة.

والنتيجة مقنعة جدا نظرا للصورة التي نشرها إلى جانب أفراد أسرته، داعيا متابعيه إلى "الحركة لكن داخل البيوت".

تجب الإشارة أيضا أن "الدون" السابق للملكي الإسباني يتبع حمية قاسية، تعتمد على ست وجبات بكمية قليلة جدا موزعة على اليوم تعتمدعلى البروتينات والهيدروكاربونات الصحية.