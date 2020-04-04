انت الان تتابع شعار مانديلا يدفع بافارد لعدم الاستسلام في بايرن ميونيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدافع الفرنسي بنيامين بافارد أثبت نفسه وأصبح أساسيا مع بايرن ميونيخ في أول مواسمه مع الفريق. ويقول بافارد إن شعار مانديلا يدفعه للتألق.

احتفل مؤخرا لاعب بايرن ميونيخ بنيامين بافارد بعيد ميلاده الرابع والعشرين. وعلى الرغم من وجوده منذ موسم واحد فقط مع البافاري، إلا أنه صعد سريعاً لصفوف اللاعبين الأساسيين. فما هو السر؟ وما علاقة نيلسون مانديلا بالأمر؟

قال لاعب بايرن ميونيخ الألماني في حوار مع مجلة "51"، المجلة الرسمية لبايرن ميونيخ، إنه مقتنع بأن النادي البافاري هو "أفضل ناد في العالم ولديه أفضل لاعبين في العالم"، مضيفاً بحسب ما نقلت الخدمة الرياضية لموقع ياهو "سيفوز البايرن ببطولة دوري أبطال أوروبا مجدداً، أنا واثق من ذلك."

وكان الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ قد نقل عن اللاعب قوله إنه لم يجد صعوبة كبيرة في التكيف مع الفريق بسبب اللاعبين الفرنسيين الأخرين في النادي الذين ساعدوه على التأقلم السريع. ويوجد في بايرن حاليا من اللاعبين الفرنسيين المدافعان لوكاس هيرناديز وكورنتين توليسو، وكذلك الجناح كينغسلي كومان.

نيلسون مانديلا سر النجاح

وكان بافارد الذي فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في روسيا 2018قد انتقل لبايرن ميونيخ من نادي شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو الصيف الماضي. وبالرغم من ذلك فإنه يأتي خلف مانويل نوير ويوسوا كيميش في إجمالي عدد دقائق المشاركة في المباريات، وفقاً لموقع ياهو.

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ويعزي بافارد نجاحه السريع مع النادي البافاري لكل من المدرب الحالي هانزي فليك والمدرب السابق نيكو كوفاتش ويقول: "إحساس أي لاعب بثقة الآخرين فيه تدفعه لتقديم أفضل ما لديه. فلن أسترخ الآن لأن ذلك سيؤدي إلى فشلي".

وتحدث بنيامين بافارد عن شعاره في الحياة، الذي أخذه من حكمة للزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا وهي: "أنا لا أخسر أبداً، فإما أن أفوز أو أتعلم". ويعتبر بافارد هذه الجملة هي الدافع الرئيسي له في الحياة حيث أوضح: "مررت بفترات صعبة في حياتي، ولكن هذا القول كان دائماً يدفعني لعدم الاستسلام. ففي كل مباراة وفي كل موقف أمر به أقول لنفسي دائماً إنني أتعلم من هزائمي أكثر من نجاحاتي".

التدريب في المنزل بسبب كورونا

أما عن قضائه لوقته في العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا فقال بافارد لمجلة "51" إن "العلاقات الإجتماعية مقيدة للغاية. وتكون الأيام طويلة عندما يقضيها المرء بمفرده لفترة طويلة. عندما يتحدث الفريق سوياً أثناء التدريب عبر خاصية الفيديو تشات نناقش هذه الأفكار والمشاعر".

وأضاف بافارد للمجلة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ أن هذه الأوقات هي التي تجعل المرء يدرك الأشياء المهمة في الحياة. وتابع "الصحة بالطبع أهم شئ، وأيضاً الأداء في الملعب. فأنا أفتقد التمارين واللعب، وبشكل خاص المشجعين". وأكد اللاعب الفرنسي: "كورونا منافس يحتاج للكثير من الصبر".