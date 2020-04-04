شكرا لقرائتكم خبر عن لويس ناني: كريستيانو رونالدو أفضل لاعب على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالي لويس ناني، مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، أنه يرى مواطنه كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب على مر العصور، مفضلا إياه على الأسطورتين الأرجنتيني دييجو مارادونا، والبرازيلي بيليه.

وقال ناني، في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، اليوم السبت: «أحد اللاعبين الذين فاجأوني حقا، وأعجبوني كثيرا في البداية، كان بول سكولز.. لقد كان رائعا».

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وأضاف: «أما اللاعب المفضل لدي فلا يزال كريستيانو رونالدو، فهو الأفضل على الإطلاق».

وتابع: «لقد رأيت الكثير، حتى من الماضي مثل مارادونا وبيليه، لكنني سأختار رفيقي في العديد من المعارك، شخص ربحت الكثير معه، شخص أحترمه حقا».

واختتم قوله: «الأرقام لا تكذب، وتظهر أيضا أنه الأفضل».

ولعب ناني إلى جانب رونالدو في المنتخب البرتغالي، إضافة إلى فريق مانشستر يونابتد، لمدة عامين بين (2007-2009)، قبل أن ينتقل كريستيانو إلى ريال مدريد.