شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يخطط لصفقة ثنائية من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي لعقد صفقة ثنائية من نادي ريـال مدريد الإسباني، إذ يبحث المدير الفني الجديد كارلو أنشيلوتي عن تعزيز صفوف الفريق بأسماء كبيرة.

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وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، يهتم «أنشيلوتي»، الذي رحل عن تدريب ريـال مدريد قبل قرابة 5 سنوات، بلم شمله مجددًا مع لاعبيه السابقين خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

ولا يحظى الثنائي بعلاقة قوية مع المدير الفني للميرنجي زين الدين زيدان، إذ طالب الفرنسي برحيل نجمه الويلزي في فترة الإعداد للموسم الجاري، قبل أن يضطر للإبقاء عليه بعد إصابة ماركو أسينسيو وفي ظل عدم وجود عروض قوية للاعب بسبب راتبه المرتفع.

كذلك، حظى «رودريجيز» بعلاقة متوترة مع «زيدان» في الولاية الأولى للثاني، تسببت في رحيل الكولومبي على سبيل الإعارة عامين إلى بايرن ميونخ قبل أن يعود هذا الموسم إلى العاصمة الإسبانية، إلا أنه لم يستطع الحصول على دور أساسي في تشكيل المدرب الفرنسي مجددًا، ليبقى أقرب للرحيل عن الفريق من البقاء. وفي حال انتقاله إلى إيفرتون فسيلعب تحت قيادة «أنشيلوتي» للمرة الثالثة في مسيرته بعدما اجتمعا في ريـال مدريد وبايرن ميونخ.